Gazeteci Can Ataklı 'Sizin karşınızdaki Erdoğan!' dedi İmamoğlu ile Akşener'i eleştirdi! 'Kılıçdaroğlu'na operasyon yaptılar'

Dün akşam çekilen fotoğrafları dikkatle incelediğini dile getiren Can Ataklı, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın İmamoğlu'nu kendi eliyle Cumhurbaşkanı seçtirecek hale getirmesi mümkün mü? İmamoğlu olayı mağduriyete çevirince Kılıçdaroğlu çok öfkelendi. İmamoğlu için en az bir sene tehlike yok' ifadelerini kullandı.

CAN ATAKLI'DAN İMAMOĞLU YORUMU: SEVİNCİNİ SAKLAYAMADI

İşte gazeteci Can Ataklı'nın konuyla ilgili yaptığı yorumlar...

'Hayal dünyasında yaşıyorlar. Göreceksiniz Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çok büyük hatadır. Tam tersi bu durum İmamoğlu'nu bitirebilir. Sevincini saklayamadı. Böyle bir aptallık olabilir mi? Tahminimi söylüyorum. Başka şeyler de tabi ki olabilir. Karşındaki Tayyip Erdoğan, hala anlamadın mı?'

'KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYON ÇEKİLDİ'

Can Ataklı, anket şirketleri aracılığıyla Kılıçdaroğlu'na operasyon çekildiğini iddia etti. Akşener ile İmamoğlu'nun dün akşama damga vuran fotoğrafı hakkında da konuşan Ataklı; 'Meral Akşener ile İmamoğlu’nun sarıldığı fotoğrafa bakın, mağduriyet var mı? Gülüyorlar seviniyorlar. Ekrem İmamoğlu, emrivaki yaptı. 6’lı masayı davet ediyorum dedi. Meral Akşener’de atladı hemen ben varım diye.' dedi.