HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazeteci Can Ataklı 'Sizin karşınızdaki Erdoğan!' dedi İmamoğlu ile Akşener'i eleştirdi! 'Kılıçdaroğlu'na operasyon yaptılar'

Gazeteci Can Ataklı 'Sizin karşınızdaki Erdoğan!' dedi İmamoğlu ile Akşener'i eleştirdi! 'Kılıçdaroğlu'na operasyon yaptılar'

15.12.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası sonrası değerlendirmeler peş peşe geliyor. Fatih Portakal'ın 'CHP Genel Başkanlığı' iddiasından sonra bir iddia da gazeteci Can Ataklı'dan geldi. Can Ataklı, dava hakkında konuşurken 'Araştırma şirketleri Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon yaptı. Sizin karşınızdaki Recep Tayyip Erdoğan! Farkında mısınız?' dedi.

Dün akşam çekilen fotoğrafları dikkatle incelediğini dile getiren Can Ataklı, 'Recep Tayyip Erdoğan'ın İmamoğlu'nu kendi eliyle Cumhurbaşkanı seçtirecek hale getirmesi mümkün mü? İmamoğlu olayı mağduriyete çevirince Kılıçdaroğlu çok öfkelendi. İmamoğlu için en az bir sene tehlike yok' ifadelerini kullandı.

ataklı1

CAN ATAKLI'DAN İMAMOĞLU YORUMU: SEVİNCİNİ SAKLAYAMADI

İşte gazeteci Can Ataklı'nın konuyla ilgili yaptığı yorumlar...

'Hayal dünyasında yaşıyorlar. Göreceksiniz Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çok büyük hatadır. Tam tersi bu durum İmamoğlu'nu bitirebilir. Sevincini saklayamadı. Böyle bir aptallık olabilir mi? Tahminimi söylüyorum. Başka şeyler de tabi ki olabilir. Karşındaki Tayyip Erdoğan, hala anlamadın mı?'

AA-20221214-29739266-29739249-IBB_BASKANI_IMAMOGLUNUN_ANADOLU_7_ASLIYE_CEZA_MAHKEMESININ_HAKKINDA_MAHKUMIYET_KARARI_VERMESI

'KILIÇDAROĞLU'NA OPERASYON ÇEKİLDİ'

Can Ataklı, anket şirketleri aracılığıyla Kılıçdaroğlu'na operasyon çekildiğini iddia etti. Akşener ile İmamoğlu'nun dün akşama damga vuran fotoğrafı hakkında da konuşan Ataklı; 'Meral Akşener ile İmamoğlu’nun sarıldığı fotoğrafa bakın, mağduriyet var mı? Gülüyorlar seviniyorlar. Ekrem İmamoğlu, emrivaki yaptı. 6’lı masayı davet ediyorum dedi. Meral Akşener’de atladı hemen ben varım diye.' dedi.

İlginizi Çekebilir

'Kader birliği' sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşur!

'Kader birliği' sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşur!

 Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

Herkesi ters köşe yapacak Ekrem İmamoğlu iddiası!

 15 yaşındaki çocuğun midesinden şarj kablosu çıktı

15 yaşındaki çocuğun midesinden şarj kablosu çıktı

 Erdoğan'dan asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili yeni açıklama

Erdoğan'dan asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili yeni açıklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Aynı şeyleri ben de yaşadım’ Rastgele sordu gözyaşlarıyla haykırdı “Hala gözümün önünde” Muhabiri de ağlattı! 6 yaşındaki H.K.G’den sonra…‘Aynı şeyleri ben de yaşadım’ Rastgele sordu gözyaşlarıyla haykırdı “Hala gözümün önünde” Muhabiri de ağlattı! 6 yaşındaki H.K.G’den sonra…
İmamoğlu'nun cezasına AK Parti'den ilk tepki!İmamoğlu'nun cezasına AK Parti'den ilk tepki!
İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!İmamoğlu'na hapis cezası sonrası siyasilerden art arda tepkiler!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Can Ataklı

En Çok Okunan Haberler

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Emeklinin yeni maaşı ne olacak? En düşüğü 5.250 TL iddiası…

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

95 yaşında evlat katili oldu! Cezaevine böyle götürüldü

İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! İmamoğlu görevden alınırsa...

İsmail Küçükkaya canlı yayında isim verdi! İmamoğlu görevden alınırsa...

Gül ve Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

Gül ve Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

'Esad' açıklaması! "Hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız"

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Beyler kokunuzla hafızalara kazınmak ister misiniz? 1000 TL altı parfümleri sizin için seçtik

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.