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Gazeteci Can Ataklı, topa tuttu! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sözleri

07.10.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı konusu belirsizliğini korurken "olası adaylar listesinde" Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da adının geçtiği herkesçe biliniyor. Anketlerde de birçok kez ismi yer alan İmamoğlu ve Yavaş "güçlü" aday olarak yorumlanırken gazeteci Can Ataklı'dan flaş bir çıkış geldi. İki ismi de eleştiren ve aday olamayacaklarını ifade eden Ataklı, İmamoğlu'na yönelik ise "İstanbul halkı seçtiyse çalışacaksın" dedi.

Siyaset gündeminin ana maddelerinden biri olan "muhalefetin cumhurbaşkanı adayı" konusu henüz netlik kazanmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını için "kesin" yorumları yapılsa da olası adaylar arasında birçok isim geçiyor. Bunlardan biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğeri ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş...

Seçim anketlerinde de birçok kez adı geçen İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili kamuoyunda "güçlü aday" yorumları da yapılırken gazeteci Can Ataklı'dan iki isimle ilgili sert bir çıkış geldi.

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"BELEDİYE BAŞKANLARI ADAY OLMAYACAK"

Konuşmasının bir bölümünde seçim anketlerine değinen ve "oyunlar" oynandığını öne süren Ataklı, "aday yarıştırma yapıldığını" ve bunun önlenemediğini ifade etti.

Ataklı konuşmasında şunları söyledi:

Diyorum ya, aday yarıştırma. Bunu önleyemediler. Kamuoyunun beyni yıkandı. 'Sadece Ankaralı Mansur (Yavaş) kaldı, bir de Tayyip Erdoğan. Onun dışında kim olursa bitti.' Buraya soktular. Ama belli ki bunların dışında bir aday olacak, yani bu belediye başkanları falan olmayacak, olmaz zaten. Çünkü neden? Yanlış. Kim söyledi, niye engel olamadılar hala anlamış değilim. Bana kızıyorlar, 'Nedir bu Mansur (Yavaş) takıntın?' takını makıntı yok. Akıl, mantık konuşuyoruz burada.

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"İSTANBUL HALKI SEÇTİYSE ÇALIŞACAKSIN"

İstanbul'la ne işim olabilir benim? Hangi belediyeyele ne işim olabilir hele bu İstanbul'la. Hiçbir sorunum yok. İstanbulluyum, İstanbul'a hizmet bekliyorum o kadar. İstanbul halkı seçtiyse çalışacaksın kardeşim. Cumhurbaşkanlığına kafayı takıp da başka işler yapma, onu söyledim. Olmayacakları da ama kesin. Şeyi beklemesinler 'Mansur olursa kazanır.' Kazanamazsın kardeşim, onla bunla değil. Beni de koysan kazanırsın öyle bak.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Can Ataklı
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