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Gazeteci Canan Coşkun serbest bırakıldı

11.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul’da dün gözaltına alınan üç gazeteciden Canan Coşkun hakkında verilen para cezasının ödenmesi üzerine serbest bırakıldı.

Gazeteci Canan Coşkun serbest bırakıldı

İstanbul’da dün gözaltına alınan üç gazeteciden Cumhuriyet gazetesi eski muhabiri Canan Coşkun, hakkında verilen para cezasının ödenmesi üzerine serbest bırakıldı. Coşkun serbest kalması sonrasında Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı paylaştı: “Dayanışma mesajı gönderen herkese teşekkür ederim. 12 bin 600 TL para cezası dostlar tarafından toplandı ve serbest kaldım. Yakalama kararına da hiç gerek yoktu çağırsaydınız gelirdim, sonuçta adliye çalışma alanım.”

Avukat Abbas Yalçın Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada müvekkiline Cumhuriyet gazetesinde çalıştığı dönemde yaptığı bir haber nedeniyle 2015 yılında para cezası verildiğini söylemişti. Coşkun'un hâkim ve savcılara lüks konut satışına ilişkin yaptığı "Yargı mensuplarına aile boyu lüks konut" başlıklı haber nedeniyle kamu görevlilerine hakaret suçundan ceza verildiği kaydediliyor. Cezanın infazı için daha sonra da Coşkun hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Bianet’in haberine göre Canan Coşkun’un yanı sıra gazeteci Zeynep Kuray ve İrfan Tunççelik de dün İstanbul'da gözaltına alındı. Kuray’ın Mısır Çarşısı’nda açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla yapılan eylemi takip ettiği, Tunççelik’in ise Bakırköy Cezaevi önünde Barış Anneleri’nin eylemini izlediği sırada gözaltına alındığı belirtiliyor.

DW / EC,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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