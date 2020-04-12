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Gazeteci Candaş Tolga Işık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasına sıcak bakmıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2020 22:57 | Son Güncelleme

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aldığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifaya sıcak bakmadığını açıkladı. Işık ayrıca, Süleyman Soylu'nun İstanbul'a hareket ettiğini belirtti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu'nun istifasına sıcak bakmıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" açıklamasını yaptı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifaya sıcak bakmadığını açıkladı.

Ragıp Soylu, Süleyman Soylu'nun istifa açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a hareket ettiğini iddia etti.

"İSTİFA CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN BİLGİSİ DAHİLİNDE"

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında, "Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi dahilinde oldu" dedi.


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