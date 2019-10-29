'Gazeteci Cinayetleri Alışılmış Bir Standart Haline Geldi'

Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ,suç, çatışma ve yolsuzlukların yaygın olduğu ülkelerde gazeteci cinayetlerinin cezasız kalmasının, neredeyse alışılmış bir standart haline geldiği uyarısında bulundu.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin yeni yayınladığı ”Cezasız Kalan Cinayetler” adlı raporunun sonuçları, 2 Kasım Uluslararası Gazetecilere Yönelik Suçların Cezasız Kalmasına Son Verme Günü'nden hemen önce, bugün açıklandı.

Rapora göre son on yıl içinde dünya çapında 318 gazeteci, yaptıkları iş nedeniyle hedef alındı ve öldürüldü. Bu vakaların 243'ünde cinayeti işleyenler, ceza almadı.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nden Elana Beiser, ”Cezasızlığın bu kadar yaygın olması, gazetecileri öldürmeyi hedefleyenlere, işledikleri suçun yanlarına kar kalacağı mesajı veriyor. Bu ayrıca gazetecilere, hayati tehlike nedeniyle otosansür uygulamaları gerektiği gibi ürkütücü bir mesaj verilmesi anlamına geliyor. Bu da kamuoyunun karanlıkta kalmasına yol açıyor,” dedi.

Küresel çaptaki faili meçhul gazeteci cinayetlerinin dörtte üçünden fazlası, 13 ülkede işlenmiş. Listenin en başında, beş yıldır üst üste en çok faili meçhul gazeteci cinayetinin işlendiği Somali var. El Şebap teröristleriyle mücadele eden Somali'de 25 gazeteci cinayeti, hala çözüme kavuşturulmayı bekliyor. Somali, listenin oluşturulduğu 2008'den bu yana her yıl sıralamada yer aldı.