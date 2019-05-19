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Gazeteci, Cumhurbaşkanı'na hakaretten cezaevine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

 AYDIN'da yerel bir gazetede çalışan Mustafa Yayla (47), sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezasının onanması üzerine cezaevine girdi.

Gazeteci, Cumhurbaşkanı'na hakaretten cezaevine girdi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'da yerel bir gazetede çalışan Mustafa Yayla (47), sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezasının onanması üzerine cezaevine girdi.
Uzun yıllar Aydın'da ve ilçesi Kuşadası'nda gazetecilik yapan Mustafa Yayla hakkında 3 yıl önce, sosyal medyadaki bir paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği gerekçesiyle Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette bulunuldu. Bunun üzerine Yayla hakkında Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen yıl mahkeme sonuçlandı, Yayla'ya 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Cezası ertelenmeyen ve paraya çevrilmeyen Yayla, karara Bölge İstinaf Mahkemesi'nde itiraz etti. İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.
20 gün önce evlenip, İzmir'in Torbalı ilçesine yerleşen ve karardan haberi olmayan Yayla, dün akşam saatlerinde polisin yaptığı rutin yol kontrolünde, gözaltına alındı. Geceyi nezarethanede geçiren Yayla, bugün sabah saatlerinde ise Torbalı Cezaevi'ne gönderildi.

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