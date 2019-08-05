HABER

Gazeteci Cüneyt Cebenoyan'a veda

05.08.2019 18:04 | Son Güncelleme

Trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Cüneyt Cebenoyan toprağa verildi.

Gazetecinin anısına arkadaşları Cebenoyan Çocuk ve Sinema Fonu'nu kurdu.Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Cüneyt Cebenoyan son yolculuğuna uğurlandı.

Cebenoyan için ilk olarak yaklaşık 16 yıldır yazarı olduğu BirGün Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Cebenoyan’ın eşi Ayşegül Cebenoyan, "Cüneyt yaşadıklarının bu coğrafyanın kaderi olmaması, kimsenin kaderi olmaması için mücadele etmeyi seçmişti" dedi.

Cebenoyan'ın anısını yaşatmak için arkadaşları, Cebenoyan Çocuk ve Sinema Fonu adında bir fon kurduklarını açıkladı.

Zincirlikuyu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cüneyt Cebenoyan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Birgün Gazetesi Yazarı Cebenoyan, haftasonu Seydişehir- Konya karayolunda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti.

DHA / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Aşk Adası yarışmacısından skandal ilişki itirafı! Aşk Adası yarışmacısından skandal ilişki itirafı!
Hong Kong'da grevin gölgesinde eylemHong Kong'da grevin gölgesinde eylem
Trump İki Silahlı Saldırının Ardından Konuştu: ‘Ulus Olarak Irkçılığı Kınamalıyız’Trump İki Silahlı Saldırının Ardından Konuştu: ‘Ulus Olarak Irkçılığı Kınamalıyız’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Rusya'da askeri birlikte patlama

Rusya'da askeri birlikte patlama

'Komedyen' Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

'Komedyen' Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor!

Almanya'dan çok önemli karar: Yer almayacağız

Almanya'dan çok önemli karar: Yer almayacağız

Rus hava sahasında Türkiye'ye yeni görev

Rus hava sahasında Türkiye'ye yeni görev

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

Gerilim yükseldi, savaşın eşiğindeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.