Gazeteci Cüneyt Cebenoyan'a veda

Gazetecinin anısına arkadaşları Cebenoyan Çocuk ve Sinema Fonu'nu kurdu.Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Cüneyt Cebenoyan son yolculuğuna uğurlandı.

Cebenoyan için ilk olarak yaklaşık 16 yıldır yazarı olduğu BirGün Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Cebenoyan’ın eşi Ayşegül Cebenoyan, "Cüneyt yaşadıklarının bu coğrafyanın kaderi olmaması, kimsenin kaderi olmaması için mücadele etmeyi seçmişti" dedi.

Cebenoyan'ın anısını yaşatmak için arkadaşları, Cebenoyan Çocuk ve Sinema Fonu adında bir fon kurduklarını açıkladı.

Zincirlikuyu Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cüneyt Cebenoyan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Birgün Gazetesi Yazarı Cebenoyan, haftasonu Seydişehir- Konya karayolunda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti.

DHA / ÖA,ET

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