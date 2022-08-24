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Gazeteci Cüneyt Özdemir'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla

24.08.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında paylaştığı videoda altılı masayı çok sert sözlerle eleştirmesi gündem olmuştu. Özdemir, Twitter'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yeni paylaşımlar yaparak sert ifadeler kullandı. Özdemir, "Kemal Kılıçdaroğlu kendi çıkarları için ve kendi kafasına göre bir aday belirleyecek biz de 'eşek' gibi gidip ona oy vereceğiz öyle mi? Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla, asla, asla" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla

YouTube kanalından yaptığı yayınlarla dikkat çeken Cüneyt Özdemir'in altılı masa ve cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin değerlendirmeleri çok konuşulmuştu. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Özdemir, "Altılı masa kamuoyunun tepkisine bakmadan herkesi çantada keklik görüyor olabilir ama bir dakika arkadaş! Aramızdan birini seçeceğiz siz de gelip bize oy vereceksiniz. Şimdiki düzen bu. 'Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bize mahkumsunuz.' Bunun adı bu; Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak onlara mahkumuz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen gidip oy verir misin böyle bir şeye?" ifadelerini kullanmıştı.

"BİZ DE EŞEK GİBİ GİDİP OY VERECEĞİZ ÖYLE Mİ?"

Özdemir'in YouTube yayınında ve Twitter'da paylaştığı ifadeler gündem oldu. Cüneyt Özdemir gece saatlerinde sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili sert paylaşımlar yaptı. Özdemir şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu kendi çıkarları için ve kendi kafasına göre bir aday belirleyecek biz de 'eşek' gibi gidip ona oy vereceğiz öyle mi? No no no...Yeter, asla!!! Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterecek öyle mi? Hiçbir anket yok, hiçbir güvenilirlik yok, seçilme imkanı yok. Kemal Bey emekli olmasın diye mi?
Biz de alternatifsiz eşekler olarak onu mu seçeceğiz...Asla, asla, asla..."

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in &quot;altılı masa&quot; sözleri gündeme oturdu! &quot;Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?&quot;Gazeteci Cüneyt Özdemir'in "altılı masa" sözleri gündeme oturdu! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"


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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Kemal Kılıçdaroğlu
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