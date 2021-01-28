Gazeteci Daniel Pearl Cinayetinin Failleri Serbest Bırakılıyor

Ülkede müebbet hapis cezası alanlar ortalama 14 yıl hapiste kalırken, cinayetin baş hükümlülerinden Ahmed Ömer Said Şeyh 18 yıldır cezaevinde. Reuters haber ajansına konuşan Pakistanlı bir yetkili, “Mahkeme, bire karşı iki oyla davadaki tüm suçlular hakkında beraat kararı verdi ve serbest bırakılmalarına hükmetti” dedi.

Öldürüldüğünde 38 yaşında olan Pearl o dönemde Pakistan’ın Karaçi kentinde, 11 Eylül saldırılarının ardından İslamcı militanlarla ilgili bir araştırma yapıyordu. Kaçırıldıktan sonra kafası kesilen Pearl’in öldürülme anının görüntüleri küresel çapta büyük tepki görmüştü.

Üç yargıçlı mahkemenin kararı, Pearl’ın ailesi ve avukatları başta olmak üzere çeşitli kesimlerden tepki aldı.

Şeyh’le birlikte aynı davada suçlu bulunan diğer üç hükümlü de serbest bırakılacak.

Beraat kararının, hükümlülerin suçlu bulunmadığı anlamına mı geldiği, ya da cezaevinde yeterli sürede kaldıkları için mi alındığı sorusu gündemde.

Şeyh ile birlikte serbest bırakılmalarına karar verilen üç hükümlü, haklarında başka davalarda hapis cezası kararı olmaması durumunda cezaevinden çıkacak.

Hükümlülerin cezaevinden çıkması için gereken bürokratik işlemlerin günler sürebileceği tahmin ediliyor.

İngiltere doğumlu Şeyh hakkında geçen yıl Pakistan’da bir yüksek mahkeme, daha önce verilen idam cezasını müebbet hapis cezasına çevirmişti. Davanın diğer üç sanığı hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı alınmıştı. Ancak bu kararın temyiz mahkemesine taşınması nedeniyle sanıklar hala cezaevindeydi.

Pearl’ın ailesinin yanı sıra hükümetin de Şeyh’e idam cezasının yeniden verilmesi ve diğer üç hükümlünün de beraat kararının geri alınması talebiyle Anayasa Mahkeme’ye yaptığı temyiz başvurusu bugün geri çevrildi.

Amerikalı yetkililer davayla ilgili daha önce yaptıkları açıklamalarda, Şeyh’in Pakistan’da cezaevinden çıkarılması halinde yeniden bir yargı süreci başlatabileceklerine vurgu yapmışlardı.

Pearl’ın ailesinin avukatlarından Fayzal Sıddıki, Reuters’a verdiği röportajda, mahkemenin kararının “adaleti hiçe sayma” niteliğinde olduğunu savunarak, Pearl’ın ailesinin bu karar karşısında şoka girdiğini söyledi.

