Gazeteci Daniel Pearl'ün Katili Cezaevinden Çıkıyor

Şeyh’in avukatı da gazetecilere yaptığı açıklamada mahkemenin, Şeyh’in cezaevinden çıkarılmasının ardından gözetim altında güvenli bir yerde tutulmasını tercih ettiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi, Pearl cinayetinden hüküm yiyen Şeyh ve diğer üç mahkumun serbest bırakılmasına yönelik bir alt mahkemenin kararını geçen hafta onaylamıştı.

Üç hakimin baktığı davanın başhakimi Ömer Ata Bandyal, “Şeyh’in Normal bir hayat yaşayabileceği, bakım evi tarzında rahat bir ortama götürülmeli” yorumunda bulundu.

Pearl’ın vatandaşı olduğu ABD’den Pakistan mahkemesinin kararına tepki gelmesi beklenirken, mahkeme hakimleri 18 yıldır cezaevinde olan Şeyh’in hükümet gözetiminde güvenli bir yere transfer edilmesini önerdi.

Pakistan hükümetinin yanı sıra Pearl’ın ailesi de Anayasa Mahkemesi’nden hükümlülerin beraat kararının geri çevrilmesini talep etmişti.

ABD’deki 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili araştırma yapmak üzere o dönemde Pakistan’a giden Wall Street Journal gazetesinden Daniel Pearl, Karaçi’de kaçırılmış ve başı kesilerek öldürülmüştü. Cinayet anının videosu o dönem militanlar tarafından internette de yayınlanmış ve uluslararası camiaya da büyük tepki yaratmıştı.

El Kaide’nin üst düzey liderlerinden Halid Şeyh Muhammed de cinayetin örgüt tarafından işlendiğini kabul etmişti.

2003 yılında Pakistan’da yakalanan Muhammed ise hala Küba’da Amerika yönetimindeki Guantanamo Bay cezaevinde tutuklu.

Mahkemenin bugünkü duruşmasına katılan ve kararın açıklanmasının ardından Reuters haber ajansına konuşan Şeyh’in babası Ahmed Sait, mahkeme kararının oğlunun tam özgür olacağı anlamına gelmediğini ancak bunun için “bir adım” niteliğinde olduğunu söyledi.

Uzmanlar, Şeyh’in cezaevinden çıkarılmasının ardından Pakistan hükümetinin terör ve vatana ihanet suçlarından dava açma hazırlığında olduğuna dikkat çekiyor. Pakistan hükümetinin bu hususta Amerika’dan da baskı görmesi bekleniyor.

