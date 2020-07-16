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  4. Gazeteci Deniz Yücel’e 2 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Gazeteci Deniz Yücel’e 2 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

16.07.2020 20:20 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, yargılandığı davada gıyabında 2 yıl 9 ay hapis cezası çaptırıldı

Gazeteci Deniz Yücel’e 2 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Almanya’da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından yargılandığı davada gıyabında 2 yıl 9 ay hapis cezası çaptırıldı.

Ankara-Berlin arasında gerginliği yol açan davada Yücel 27 Şubat 2017’de, “silahlı terör örgütleri PKK ve FETÖ propagandası yapma ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanmış, bir yıl sonra serbest bırakıldıktan sonra Berlin’e dönmüştü.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada Yücel, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini düzenlemekle suçlanan FETÖ’nün propagandasını yapma suçundan beraat etti. Ancak PKK propagandası yapmak suçundan toplam 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Deniz Yücel hakkında ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Hapis kararını Die Welt gazetesinde yazdığı bir makalede yorumlayan Yücel, “Bu siyasi bir karar. Umrumda değil. Ben bir gazeteci olarak görevimi yaptığım için tutuklandım. Ve bundan dolayı hiç pişmanlık duymuyorum” ifadelerine yer verdi.

Yücel’in tutuklanması, Türkiye ve Almanya arasında gerginliğe yol açmıştı. Tutuklamanın hemen ardından Berlin Türk bakanlarının Almanya’daki Türklerin düzenlediği mitinglerde konuşmalarını yasaklarken, Erdoğan Yücel’i terör ajanı olarak tanımlamış ve Ankara Almanya’yı Gülen Hareketi’ne destek vermekle suçlamıştı.

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