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Gazeteci Deniz Yücel'in ifadesi bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

ALMAN " Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) ALMAN " Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, yurtdışında yaşayan Deniz Yücel'in ifadesinin alınması için yazılan istinabe evrakının sonucunun beklenmesine karar verildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, sanık Deniz Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok katıldı. Sanığın yurtdışında ikametinde olduğu dikkate alınarak yurtdışı istinabe kuralları çerçevesinde savunma ve delillerin tespiti için işlem yapıldığı ve istinabe evrakının henüz dönmediğinin anlaşıldığı tutanağa geçti. Sanık avukatı Ok, istinabe evrakının sonucunun beklenmesini ve akıbetinin sorulmasını talep etti. Sanık hakkındaki istinabe evraklarının dönüşünün beklenmesine ve akıbetinin sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Nisan’a erteledi. 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti. İddianamede, Yücel'in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia ediliyor.

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