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Gazeteci Derya Okatan gözaltına alındı

21.02.2019 13:22 | Son Güncelleme

Gazeteci Derya Okatan'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Gazeteci Derya Okatan gözaltına alındı

Okatan en son Ankara'da gözaltına alınırken tacize uğrayan kadınla yaptığı röportajla gündeme gelmişti.Artı Gerçek muhabiri gazeteci Derya Okatan'ın gözaltına alındığı bildirildi. Artı Gerçek'in haberine göre, Okatan evinde yapılan aramanın ardından bu sabah gözaltına alındı. Okatan'ın gözaltına alınmasına gerekçe olarak "sosyal medya paylaşımlarının" gösterildiği bildirildi. Avukatı evde yapılan aramanın ardından Derya Okatan'ın Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğünü söyledi.

Gazeteci Okatan geçtiğimiz günlerde Ankara'da tutuklu avukatların serbest bırakılması talebiyle yapılan eylemde gözaltına alındığı sırada bir polisin tacizine uğrayan üniversite öğrencisi Merve Demirel'le yaptığı röportaj ile gündeme gelmişti.

Demirel röportajda, "Polisin haysiyetsizce yaptığı muamelenin yarattığı utanç kesinlikle polise aittir. Bu utanç bana yüklenemez. Haysiyetsizleştirilen, itibarsızlaştırılan ben değilim, tacizci polistir" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yasa dışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra "kargatulumba" gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin 'Babası FETÖ'den ihraç, kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" demişti.

DW, SSB/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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