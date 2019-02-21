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Gazeteci Derya Okatan serbest bırakıldı

21.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

Ankara'daki evinde gözaltına alınan gazeteci Derya Okatan, serbest bırakıldı.

Gazeteci Derya Okatan serbest bırakıldı

Okatan, Polis tacizine uğradığı öne sürülen kadın eylemciyle yaptığı röportajla gündeme gelmişti.Perşembe sabahı Ankara'da gözaltına alınan Artı Gerçek muhabiri gazeteci Derya Okatan serbest bırakıldı. Artık Gerçek'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen Okatan'ın burada verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Evinde arama yapılan Okatan'ın gözaltına alınma gerekçesinin sosyal medya paylaşımları olduğu belirtilmişti.

Gazeteci Okatan geçtiğimiz günlerde Ankara'da tutuklu avukatların serbest bırakılması talebiyle yapılan eylemde gözaltına alındığı sırada bir polisin tacizine uğrayan üniversite öğrencisi Merve Demirel'le yaptığı röportaj ile gündeme gelmişti.

Demirel röportajda, "Polisin haysiyetsizce yaptığı muamelenin yarattığı utanç kesinlikle polise aittir. Bu utanç bana yüklenemez. Haysiyetsizleştirilen, itibarsızlaştırılan ben değilim, tacizci polistir" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yasa dışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra "karga tulumba" gözaltına alınırsınız. Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz. Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin 'Babası FETÖ'den ihraç, kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" demişti.

DW/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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