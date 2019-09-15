HABER

Gazeteci Duru son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında yaşamını yitiren gazeteci Nahit Duru için Gazeteciler Cemiyetinde tören düzenlendi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Duru'nun cenaze törenine katılarak ailesine başsağlığı diledi

Ankara'daki evinde önceki gün geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen 72 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Nahit Duru, son yolculuğa uğurlandı.

Çeşitli gazete ve TV'lerde yöneticilik yapan Duru için Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, burada yaptığı konuşmada, değerli bir gazeteciyi, arkadaşı, dostu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Nahit Duru'nun çalışma arkadaşları, sevdikleri ve ailesine başsağlığı diledi.

Eşi Yasemin Duru ise "Sevgi nedir?' diye tarif edilecekse, bu Nahit'in yaşamıydı. Hepiniz bir abinizi, dostunuzu, arkadaşınızı kaybettiniz. Ben de arkadaşımı, sevgilimi, kocamı kaybettim. Söyleyeceğim tek şey şu; Biz ailesi olarak onunla hep gurur duyduk." diye konuştu.

Gazeteci Fergün Canan Atalay da sadece eniştesini kaybetmediğini, aynı zamanda akıl hocası ve ustasını da yitirdiği için üzüntülü olduğunu belirtti.

Gazeteci Fatih Güllapoğlu, Duru'nun son 3 yıldır KOAH tedavisi görmesine rağmen çalışmayı hiç bırakmadığını ifade etti.

Gazeteci Merdan Yanardağ ise üzüntüsünü anlatan kısa bir konuşma yaptı.

Duru'nun ailesi ve yakınları ile eski bakanlardan Sümer Oral ile çok sayıda gazetecinin katıldığı törenin ardından cenaze Kocatepe Camisi'ne götürüldü.

- Kılıçdaroğlu da katıldı

Nahit Duru için Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Buradaki törene TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski bakanlardan Ertuğrul Günay ve Şükrü Sina Gürel ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile çok sayıda eski siyasetçi, gazeteci ve yazar katıldı.

Duru'nun cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Nahit Duru kimdir?

Samsun'da 1947 yılında dünyaya gelen Duru, Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun olduktan sonra gazeteciliğe 1966 yılında Ulus gazetesinde başladı. Hürriyet gazetesi ile Arayış dergisinde yazı işleri müdürlüğü, Güneş gazetesinde genel yayın yönetmenliği, TV8'de Ankara Temsilciliği ve Kanal B'de genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Yurt gazetesi ve ABC gazetesinin Ankara temsilciliklerini de yapan Nahit Duru, Tele1 televizyonunda yayın kurulu üyeliği görevini yürütüyordu. 1980 dönemini anlatan "Arayış" adlı kitabın yazarı olan Duru, Ankara Fenerbahçeliler Kulübü Derneğinin de kurucusuydu.

3 yıldır KOAH tedavisi gören Nahit Duru, 13 Eylül akşamı kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayata veda etmişti.

PARTNERİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyorİngiliz Kraliyet Ailesi'nin altın klozeti çalındı! Değeri dudak uçuklatıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepkiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki
Serdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildiSerdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Töreni Gazeteci Nahit Duru

En Çok Okunan Haberler

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün 'mahrem abisi' yakalanınca polise zor anlar yaşattı

Kritik isim böyle yakalandı! Polise zor anlar yaşattı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Son dakika: MSB'den S-400 açıklaması

MSB'den S-400 açıklaması

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Hakkari'de Mehmetçik'in şefkati ve uzattığı yardım eli böyle görüntülendi

İşte Mehmetçik'in şefkati!

Deprem uzmanı Özmen: Marmara Denizi'ne yakın ilçelerde deprem tehlikesi arttı

İstanbul için korkutan açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.