Gazeteci Duru son yolculuğa uğurlandı

Ankara'daki evinde önceki gün geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen 72 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Nahit Duru, son yolculuğa uğurlandı.

Çeşitli gazete ve TV'lerde yöneticilik yapan Duru için Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, burada yaptığı konuşmada, değerli bir gazeteciyi, arkadaşı, dostu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Nahit Duru'nun çalışma arkadaşları, sevdikleri ve ailesine başsağlığı diledi.

Eşi Yasemin Duru ise "Sevgi nedir?' diye tarif edilecekse, bu Nahit'in yaşamıydı. Hepiniz bir abinizi, dostunuzu, arkadaşınızı kaybettiniz. Ben de arkadaşımı, sevgilimi, kocamı kaybettim. Söyleyeceğim tek şey şu; Biz ailesi olarak onunla hep gurur duyduk." diye konuştu.

Gazeteci Fergün Canan Atalay da sadece eniştesini kaybetmediğini, aynı zamanda akıl hocası ve ustasını da yitirdiği için üzüntülü olduğunu belirtti.

Gazeteci Fatih Güllapoğlu, Duru'nun son 3 yıldır KOAH tedavisi görmesine rağmen çalışmayı hiç bırakmadığını ifade etti.