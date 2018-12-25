GAZETECİ EDA SÖNMEZ'DEN OYUNCU HÜNEL'İN BERAATİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

İstanbul, DHA

Gazeteci Eda Sönmez, oyuncu Saruhan Hünel'in kendisine yönelik darp ve tehdit davasından beraat etmesinin ardından, yazılı basın açıklaması yaptı. Sönmez, oyuncu Hünel'in 26 Nisan 2018'de yine kendisine yönelik yaralama ve hakaret suçlarından İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ceza aldığını ve bu cezanın kesinleştiğini, söz konusu beraat kararının ise henüz kesinleşmemiş olup gerekli itirazın avukatları tarafından yapılacağını belirtti.

Gazeteci Eda Sönmez, oyuncu Saruhan Hünel hakkındaki şikayetini 2015 yılında yaptığını belirterek İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen dava sonunda 26 Nisan 2018'de "yaralama" ve "hakaret" suçlarından Hünel hakkında ayrı ayrı adli para cezası verildiğini, bu hükmün de açıklanmasının geri bırakıldığını, buna yapılan itirazın ise reddedilerek kararın kesinleştiğini belirtti. Eda Sönmez, bugün İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararının ise "Maruz kaldığım başka bir şiddet ve hakaret olayına ilişkin" olduğunu belirterek karara itirazda bulunacaklarını söyledi.