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Gazeteci Erdem Gül için belediye başkan adaylığı iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 18.12.2018 12:38 | Son Güncelleme

CHP'de aday belirleme süreci devam ederken, gazeteci Erdem Gül'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Erdem Gül'ün İstanbul Adalar için belediye başkan adayı gösterileceği belirtildi.

Gazeteci Erdem Gül için belediye başkan adaylığı iddiası

31 Mart yerel seçimleri için CHP'de aday belirlem çalışmları son hızıyla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün açıklanması beklenirken, İstanbul'un ilçeleri için de adaylar netleşiyor.

'ERDEM GÜL ADAY GÖSTERİLECEK'

Posta yazarı Murat Çelik bugünkü yazısında CHP'nin Adalar Belediyesi’ne Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ü aday göstermeye hazırlandığını iddia etit.

Adalar Belediyesi'nde halen belediye başkanlığını CHP’li Atilla Aytaç yaparken, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün de ismi Adalar için geçiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 CHP Adalar Erdem Gül belediye başkanı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adalar olur orda ermeni rum dolu kazanır kesin bakırköy kadıköy ermeni rum dolu kazanır ha birde ataist ler burda boldur .
yazık artık adam gibi insanlar dururken kimleri aday gösteriyorlar...yine olmayacak kazanamayacaksınız çünkü chp de parti içinde adalet yok
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