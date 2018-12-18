Gazeteci Erdem Gül için belediye başkan adaylığı iddiası

31 Mart yerel seçimleri için CHP'de aday belirlem çalışmları son hızıyla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün açıklanması beklenirken, İstanbul'un ilçeleri için de adaylar netleşiyor.

'ERDEM GÜL ADAY GÖSTERİLECEK'

Posta yazarı Murat Çelik bugünkü yazısında CHP'nin Adalar Belediyesi’ne Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ü aday göstermeye hazırlandığını iddia etit.

Adalar Belediyesi'nde halen belediye başkanlığını CHP’li Atilla Aytaç yaparken, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün de ismi Adalar için geçiyordu.

