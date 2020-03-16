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Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 18:33 | Son Güncelleme

Umre dönüşü dün sabaha karşı Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybeden gazeteci Esra Elönü'nün babası 63 yaşındaki emekli imam Şaban Elönü, son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü son yolculuğuna uğurlandı

Üsküdar Çengelköy'deki Birlik Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Elönü ailesi ve vatandaşlar katıldı.

"KORONAVİRÜS ŞÜPHESİNİN OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"

Cenaze töreninde basın mensuplarına açıklama yapan gazeteci Esra Elönü, "Umreden geldiği için herkes gibi temkin amaçlı denetim oldu. Daha sonrasında adli tıptan rapor bekledik. Adli tıptan gelen raporda da doğal ölüm yani kalp krizi olduğunu, negatif olduğunu, koronavirüs şüphesinin olmadığını öğrendik. Bu anlamda o sırada babamın yanında bulunan kardeşlerime de test yapıldı. O da negatif çıktı. Malum gündem virüs. Umreden geldiği için çok farklı şeyler yazılmış. Bunlara cevap verme hızı benim şu anda yaşayacağım acımı engelliyor. O anlamda da herkesten saygı ve vicdan bekliyorum" şeklinde konuştu.

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Cenaze namazı sonrası ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu, hayatını kaybeden emekli imam Şaban Elönü'yü anlattı. Şaban Elönü, kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa Şaban Elönü

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