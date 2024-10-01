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Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'ndan acı haber! Hayatını kaybetti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.10.2024 07:47
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Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. 1939 doğumlu usta gazeteci birçok kurumda çalışmıştı.

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'ndan acı haber! Hayatını kaybetti

Gazeteci Güneri Civaoğlu, yaşamını yitirdi. Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Güneri Civaoğlu, 85 yaşında hayata veda etti.

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GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Güneri Cıvaoğlu 30 Temmuz 1939, Ankara’da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken aynı zamanda gazetecilik de yapan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı.

TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başındaydı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniydi. Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kurdu.

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1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarı, Show TV’nin genel müdürü idi.

1996'dan bu beri Milliyet Gazetesi'nin başyazarıdır. Kanal D'de 8 yıl siyasi olayları yorumladı. Durum adlı programı hazırladı ve sundu. 5 yıl Kanal D'de yayınlanan Şeffaf Oda programını hazırlayıp sundu. Daha sonraki döneminde Kanal D'yi bırakarak FOX (Türkiye)'de programına devam etti.

FOX TV' de 1 sene programını sunduktan sonra 2013 yılında Tv8 kanalına transfer oldu 3 sene Tv8' de devam etti.

09.11.2016 itibariyle CNN Türk kanalına geçmiştir.

Bilgi Üniversitesi'nde İletişim dersleri veren Güneri Cıvaoğlu, aynı zamanda İstanbul Barosunda kayıtlı avukattır. Medeni hali evlidir.

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Anahtar Kelimeler:
Gazetecilik
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