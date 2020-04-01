HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu

Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 18:54 | Son Güncelleme

Gazeteci Hakan Aygün hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu

Avukat Mustafa Doğan İnal'ın avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, Hakan Aygün'ün 31 Mart'ta sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla "hakaret ve iftira içeren cümleler kurduğu" ifade edildi. Aygün'ün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kuran-ı Kerim'deki ayetlerle dalga geçtiği belirtildi.

Aygün hakkında TCK'nin eylemine uyan maddeleri gereğince cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılıp kamu davasının açılması talep edildi.

Hakan Aygün hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarından soruşturma yapılarak dava açılması talep edildi.

aygun

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Berat Kandili zamanı camide namaz kılınacak mı?Berat Kandili zamanı camide namaz kılınacak mı?
Taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyorTaksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor
Anahtar Kelimeler:
Hakan Aygün suç duyurusu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

'Çin'de vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Diğer Haberler
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'ndan acı haber! Hayatını kaybetti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: TSK'ya ait uçak İtalya'ya indi

TSK'ya ait uçak İtalya'ya indi

Kırklareli'nin ilk koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu edildi

Bir ilimizden iyi haber! İyileşen ilk hasta alkışlarla taburcu edildi

Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili zamanı camide namaz kılınacak mı?

Berat Kandili zamanı camide namaz kılınacak mı?

Zonguldak'ta cenazeden sonra tabutu yaktılar

Cenazeden sonra tabutu yaktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.