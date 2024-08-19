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  4. Gazeteci Hakkı Öcal'ın sözleri tüyler ürpertti! "Kedi yavrularını itlaf etmenin yolu..."

Gazeteci Hakkı Öcal'ın sözleri tüyler ürpertti! "Kedi yavrularını itlaf etmenin yolu..."

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.08.2024 09:13
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Gazeteci Hakkı Öcal'ın X hesabında yaptığı paylaşım infial yarattı. Kedi yavrularının öldürülmesiyle ilgili kinayeli bir paylaşım yapan Öcal'ın sosyal medyada gündem olurken kullanıcılardan da tepki topladı.

Gazeteci Hakkı Öcal'ın sözleri tüyler ürpertti! "Kedi yavrularını itlaf etmenin yolu..."

Gazeteci ve radyo yayıncısı Hakkı Öcal yavru kedilerin öldürülmesine dair paylaşımıyla gündem oldu.

Yavru kedilerin kürekle vurularak öldürülmesinin vahşet olduğunu bunun yerine su dolu bir kovada ölüme terk etmenin doğru olacağını belirttiği paylaşım kısa sürede büyük tepki topladı.

hakkı öcal paylaşım

Gazeteci Hakkı Öcal paylaşımına, "İstenmeyen kedi yavrularını itlaf etmenin yolu, onları henüz gözleri açılmamışken su dolu bir kovaya bırakmaktır. Kürekle vurarak öldürmek, nasıl bir vahşet!" şeklinde yazdı.

X hesabında kısa sürede gündem olan paylaşımı kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazetecilik kedi
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