Gazeteci Hakkı Öcal'ın sözleri tüyler ürpertti! "Kedi yavrularını itlaf etmenin yolu..."

Gazeteci ve radyo yayıncısı Hakkı Öcal yavru kedilerin öldürülmesine dair paylaşımıyla gündem oldu.

Yavru kedilerin kürekle vurularak öldürülmesinin vahşet olduğunu bunun yerine su dolu bir kovada ölüme terk etmenin doğru olacağını belirttiği paylaşım kısa sürede büyük tepki topladı.

Gazeteci Hakkı Öcal paylaşımına, "İstenmeyen kedi yavrularını itlaf etmenin yolu, onları henüz gözleri açılmamışken su dolu bir kovaya bırakmaktır. Kürekle vurarak öldürmek, nasıl bir vahşet!" şeklinde yazdı.

X hesabında kısa sürede gündem olan paylaşımı kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu.