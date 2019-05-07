Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-BİR haber sitesinde 2015'te yayınlanan köşe yazısı nedeniyle "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan gazeteci Hasan Cemal, 3 bin 360 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Hasan Cemal, avukatı Fikret İlkiz ile birlikte katıldı. Duruşma savcısı, sanık Cemal'in cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Hasan Cemal savunmasında her zaman barışı savunduğunu, terör örgütü propagandası yapmadığını ve alet olmadığını söyleyerek beraatini istedi.

3 BİN 360 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Cemal'in "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan önce 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanığın daha önce İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de örgüt propagandası suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildiğini ve bu dosyaların birleştirilerek görülmesi gerekmesi nedeniyle cezada mahsup yapılarak Cemal'in 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Heyet, suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak bu cezanın da netice olarak 3 bin 360 TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti. Heyet, sanığın sabıkalı oluşunu dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bırakmadı ve cezayı ertelemedi.