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Gazeteci Hasan Cemal'e "PKK Propagandası Yapma" davasından 3 bin 360 tl adli para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 19:00 | Son Güncelleme

BİR haber sitesinde 2015'te yayınlanan köşe yazısı nedeniyle "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan gazeteci Hasan Cemal, 3 bin 360 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-BİR haber sitesinde 2015'te yayınlanan köşe yazısı nedeniyle "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan gazeteci Hasan Cemal, 3 bin 360 TL adli para cezasına çarptırıldı.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Hasan Cemal, avukatı Fikret İlkiz ile birlikte katıldı. Duruşma savcısı, sanık Cemal'in cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarladı.
Hasan Cemal savunmasında her zaman barışı savunduğunu, terör örgütü propagandası yapmadığını ve alet olmadığını söyleyerek beraatini istedi.

3 BİN 360 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, sanık Hasan Cemal'in "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan önce 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanığın daha önce İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de örgüt propagandası suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildiğini ve bu dosyaların birleştirilerek görülmesi gerekmesi nedeniyle cezada mahsup yapılarak Cemal'in 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Heyet, suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak bu cezanın da netice olarak 3 bin 360 TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti. Heyet, sanığın sabıkalı oluşunu dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bırakmadı ve cezayı ertelemedi.

İDDİANAME
İddianamede, PKK'nın silahlı bir terör örgütü olduğu belirtilerek sanık Hasan Cemal'in 4 Aralık 2015 tarihinde t24 adlı sitede "Silvan'dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…" başlıklı köşe yazısı yayımladığı anlatılıyordu. Sanık Cemal'in bu yazısında, silahlı terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasının cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaparak "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği öne sürülüyordu.

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