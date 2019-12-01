HABER

Gazeteci Hasan Cemal’e yurt dışı yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 13:53 | Son Güncelleme

Gazeteci Hasan Cemal’e yurt dışı yasağı getirilerek, pasaportuna el kondu.

Gazeteci Hasan Cemal’e yurt dışı yasağı

Gazeteci Hasan Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. T24'ün haberine göre, Pazar günü Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu.

Eşi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal, polislerden hakkında yurt dışı yasağı olduğunu öğrendi. Haberde, polislerin pasaportuna el konulmasının ardından Hasan Cemal'e tebliğ tebellüğ tutanağı imzalatıldığı belirtildi. Tutanakta, Hasan Cemal'e getirilen yurt dışı yasağı tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu kaydedildi. Hasan Cemal hakkında neden yurt dışı yasağı olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun kurucu başkanı Hasan Cemal T24 haber sitesinin yazarları arasında bulunuyor.

DW/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBomba iddia! 'Amerikalı bir kadınla evli'Bomba iddia! 'Amerikalı bir kadınla evli'
Ardahan'da çekildi! Sosyal medyada gündem olduArdahan'da çekildi! Sosyal medyada gündem oldu
Üzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi veriyorÜzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den güvenli bölge açıklaması

15 tatil ne zaman başlıyor 2020! 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlıyor?

Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi

Laptop çantasında ele geçirildi! Değeri 1 milyon 250 bin lira

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.