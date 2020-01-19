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  4. Gazeteci Hrant Dink, İzmir'de anıldı

Gazeteci Hrant Dink, İzmir'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin 13'üncü yılında, İzmir'de anıldı.  Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi'nin bulunduğu İstanbul Şişli'de öldürülmesinin 13'üncü yılında, İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde anıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin 13'üncü yılında, İzmir'de anıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi'nin bulunduğu İstanbul Şişli'de öldürülmesinin 13'üncü yılında, İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde anıldı. Ellerinde döviz ve pankartlarla İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup adına basın açıklamasını Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Necip Vardal yaptı. Vardal, "Hrant Dink gittiğinden beri gökyüzüne uçan ve bir daha geri gelmeyen güvercinleri sayamaz olduk. Ne çoğu yaralandı kanadından kolundan. Barış olsun, hiçbir çocuk yetim kalmasın, öksüzlüğü bilmesin, istiyorlardı onlar da. Ateş düşmesin hiçbir yüreğe, diyorlardı. Bize miras bıraktığın ve hafızamıza kayıtlanan umudu, hücrelerimizden çıkıp dünyaya açılma imkanını, barış içinde bir arada yaşama ihtimalini yok etmek artık hiçbir şekilde mümkün değil. Bu umut, bu imkan, bu ihtimal, bu bir aradalık aynı zamanda senin bize vasiyetindi. Bu vasiyete inatla sahip çıkarak, her ne pahasına olursa olsun, barışın dilini inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

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