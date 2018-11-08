Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ Hüsnü Mahalli’nin bir yazısında ve katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret" suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Hüsnü Mahalli'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Mahalli'ye "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Hüsnü Mahalli ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti. Sanık Hüsnü Mahalli savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Yaptığım gazetecilik faaliyetidir. Beraatimi talep ederim" dedi. Mahalli son sözünde ise "Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Ben her zaman 'Sayın Cumhurbaşkanı' şeklinde ifade ettim. Diktatör kelimesi de hakaret içeren bir kelime değildir. Kaldı ki uluslararası camiada tek kişide toplanan yetki ile ilgili olarak belirtilmiş bir tanımdır. Benim yaptığım gazetecilik faaliyeti dışında hiçbir şey değildir. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.