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  4. Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:44 | Son Güncelleme

Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Murat İde'nin Sarıyer'de uğradığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı İde'nin dün Maslak'taki evinin önünde bir grup tarafından darp edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Polisin olaya karışan 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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darp Murat İde Sarıyer Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü

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