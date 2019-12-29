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  4. Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı

Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 17:36 | Son Güncelleme

Gazeteci İde'ye saldırdığı iddia edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Murat İde'nin Sarıyer'de uğradığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı İde'nin dün Maslak'taki evinin önünde bir grup tarafından darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve ardından Çağlayan Adliyesine sevk edilen 6 şüpheliden biri savcılıkça serbest bırakıldı.

Beş zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polisin, olaya karışan 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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6 şüpheli serbest gazeteci Murat İde Yeniçağ gazetesi

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