Gazeteci İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Savc\u0131l\u0131k sorgusu tamamlanan TELE 1 Ankara Temsilcisi \u0130smail D\u00fckel ve ODA TV Ankara Haber M\u00fcd\u00fcr\u00fc M\u00fcyesser Y\u0131ld\u0131z ile Astsubay E.B\u2019yi, tutuklanmalar\u0131 \u0130stemiyle mahkemeye sevk etti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Survivor tarihinde ilk! Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu...ABD B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi'nin Metin Topuz a\u00e7\u0131klamas\u0131na tepki2020 Y\u0131l\u0131n\u0131n En Pop\u00fcler Telefonlar\u0131