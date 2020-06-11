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  4. Gazeteci İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gazeteci İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 23:55 | Son Güncelleme

Savcılık sorgusu tamamlanan TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Astsubay E.B’yi, tutuklanmaları İstemiyle mahkemeye sevk etti.

Gazeteci İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Savcılık sorgusu tamamlanan TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Astsubay E.B’yi, tutuklanmaları İstemiyle mahkemeye sevk etti.

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