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Gazeteci İsmail Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

26.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci İsmail Küçükkaya'dan ses getirecek erken seçim iddiası geldi. Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimle ilgili muhalefetten birçok kez erken seçim çağrısı gelirken hükümet ise seçimlerin vaktinde yapılacağını belirtmişti. Küçükkaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim için tarih verdi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Seçim çalışmaları ve erken seçim çağrıları devam ederken gazeteci İsmail Küçükkaya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Haziran 2023'te yapılacak olan seçimlerin erkene alınması yönünde muhalefet birçok kez çağrı yaparken hükümet ise seçimlerin vaktinde yapılacağını belirtmişti.

Zaman zaman erken seçim söylentileri kulisleri hareketlendirse de somut bir gelişme olmamıştı. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda erken seçim için 14 Mayıs 2023 Pazar gününü işaret etti.

SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Twitter hesabından iki paylaşım yapan Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:

Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 Pazar.

14 Mayıs 2023 Pazar. Zorlu kış bitmiş olacak. Ramazan Bayramı geçmiş olacak. Bahar günleri. Erken mi? Evet erken seçim. Adaylık tartışması da olmaz. Siyaseten DP vurgusu. + 14 Mayıs anneler günü.

ukç

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seçim ismail küçükkaya
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