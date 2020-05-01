Gazeteci İsmail Saymaz’ın programı sonlandırıldı

Gazeteci \u0130smail Saymaz\u2019\u0131n 'Bunu Ben De S\u00f6ylerim' program\u0131n\u0131n sonland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan duyururken dinleyicilerine te\u015fekk\u00fcr etti.\n\u0130\u015fte Saymaz'\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131:\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Nefes kesen ma\u00e7ta h\u00fcsrana u\u011fratan sonu\u00e7!Erk Acarer hakk\u0131nda yakalama karar\u0131!D\u00fcnyan\u0131n en kalabal\u0131k \u015fehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildi