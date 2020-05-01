HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazeteci İsmail Saymaz’ın programı sonlandırıldı

Gazeteci İsmail Saymaz’ın programı sonlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 22:00 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Saymaz’ın BEST FM’deki “Bunu Ben De Söylerim” programı sonlandırıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın programı sonlandırıldı

Gazeteci İsmail Saymaz’ın 'Bunu Ben De Söylerim' programının sonlandırıldığını sosyal medya hesabından duyururken dinleyicilerine teşekkür etti.

İşte Saymaz'ın paylaşımı:

saymaz


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Erk Acarer hakkında yakalama kararı!Erk Acarer hakkında yakalama kararı!
Dünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildiDünyanın en kalabalık şehrinde hayat duruyor! Acil durum ilan edildi

En Çok Okunan Haberler

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

1 Mayıs'ta yürek yakan haber! Önce anne, sonra oğlu koronavirüse yenildi

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, sonunda bu oldu

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, sonunda bu oldu

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

Eski eşine yorum yaptı: İlk kez görüyorum...

İlginç itiraf: Adada komiklik olsun diye gaz çıkaran...

İlginç itiraf: Adada komiklik olsun diye gaz çıkaran...

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni belli oldu!

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Emniyet paylaştı

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Emniyet paylaştı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Playstation 4

Playstation 4

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Diğer Haberler
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Mersin'de belediyenin temizlik işçilerine '1 Mayıs' sürprizi

Temizlik işçilerine '1 Mayıs' sürprizi

MİT soruşturmasında gazeteci Erk Acarer'e yakalama kararı

Erk Acarer hakkında yakalama kararı!

Ağrı'da zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar birbirine girdi: 7 yaralı

Zabıtalarla seyyar satıcılar birbirine girdi: Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı: Bilgisayarından çıkanlar şaşırttı

Çete üyesi lise öğrencisinin bilgisayarından çıkanlar şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.