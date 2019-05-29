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Gazeteci Kadri Gürsel yeniden cezaevinde

29.05.2019 19:14 | Son Güncelleme

Cumhuriyet davasında 2,5 yıllık hapis cezası kesinleşen Kadri Gürsel cezaevine girdi.

Gürsel, 11 ay hapis yattıktan sonra Eylül 2017'de tahliye edilmişti. AYM de 2 Mayıs'ta Gürsel hakkında hak ihlali kararı vermişti.Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan aldığı 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan ve kendisine tebliğ edilen Kadri Gürsel, İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim oldu.

Gürsel adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis aracıyla Metris Cezaevi'ne götürüldü. Gürsel'e araçtan indikten sonra cezaevi girişinde kelepçe takıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberinde Gürsel'in, denetimli serbestlik hükümleriyle ilgili işlemlerinin başlatılması için cezaevine gönderildiği belirtildi. Ajans, cezaevindeki bu işlemlerin bitmesinin 1-2 günü bulabileceğini bildirdi.

Gürsel'den tutukluluk süresi ve AYM kararına vurgu

Gürsel, teslim olmadan önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet davasındaki 11 aylık tutukluluğunun, hakkında verilen 2,5 yıllık hapis cezasının infaz süresini karşıladığını belirterek, "İnfaz gerekçesiyle yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır" demişti. Gürsel, "11 aylık süresini tutuklu geçirdiğim 2,5 yıllık hapsin infazı, yasa gereği denetimli serbestlik yoluyla olmak zorundadır. Buna rağmen hapse konulmam söz konusudur" ifadesini kullanmıştı.

Anayasa Mahkemesinin 2 Mayıs'ta verdiği hak ihlali kararını hatırlatan Gürsel, "AYM'nin ifade özgürlüğü hakkımın ihlal edildiği yönündeki kararı, aleyhimdeki sözde delili, dolayısıyla suçlamayı ve mahkumiyeti düşürür niteliktedir. Aleyhimdeki delili, suçlamayı ve mahkumiyeti hukuken geçersiz kılarak yeniden yargılanıp beraat etmemin yolunu açması gereken AYM kararı varken, tutukluğum sırasında infaz edilmiş bir hüküm için hapsedilmem hukuksuzluğu büyütüyor" demişti.

Cumhuriyet davası kapsamında 11 ay tutuklu kalan Gürsel, Eylül 2017'de tahliye edilmişti. AYM ise 2 Mayıs'taki kararında, tutuksuz yargılanan Gürsel'in "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti.

DW,DHA/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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