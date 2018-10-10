Gazeteci Kaşıkçı Olayında Batı Neden Sessiz?

Avrupa, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda esrarengiz bir şekilde kaybolan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin sessizliğini koruyor. Fransız Dışişleri Bakanlığı, Kaşıkçı'nın kaybolduğu günden 6 gün sonra, bir soru üzerine yazılı açıklama yaparak, "Fransa, Suudi Arabistan'ın tanınmış ve saygı duyulan ismi Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından endişe duyuyor. Durumunun bir an evvel aydınlatılmasını diliyoruz" demekle yetindi. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Kaşıkçı olayının "detaylı soruşturulması" talebinde bulundu. Hatta Başkan Donald Trump'ın Suudi yetkililerle konuyu konuşacağı bildirildi. Ancak benzer bir talep Avrupa'dan gelmiyor. Peki neden Avrupa, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında "düşük profil" gitmeyi tercih ediyor? Le Figaro yazarı: “Batı’nın sessizliğini daha önce de gördük” Amerika'nın Sesi'ne konuşan ve Kaşıkçı'yı şahsen tanıyan Le Figaro gazetesi yazarı, Orta Doğu uzmanı Georges Malbrunot, "Kendisini şahsen tanıyorum, daha çok Türk-Katar çizgisindeydi ve belki de bu nedenle Türkiye'deydi. Bu duruşu Suudi makamlarını memnun etmedi anlaşılan. Ama Kaşıkçı, özellikle Amerika'da sözü dinlenen saygın bir isim" dedi.

Ağustos ayında "ülkede yaşanan insan hakları ihlallerinden ciddi endişe duyduğu" tweet'ini paylaştığı için sınır dışı edilen Kanada Büyükelçisi nedeniyle Kanada ve Suudi Arabistan arasında yaşanan krizi hatırlatan Malbrunot, Batı'nın, "büyükelçisi sınırdışı edilen Kanada" gibi davranamayacağını belirtti: "Batının sessizliğini, Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesinde gördük. Ottawa ile tek bir dayanışma mesajı yayınlanmadı. Kanada, siyasi tutsakların derhal serbest bırakılmasını istedi. Suudi Arabistan, Kanada ile ticareti faaliyetlerini askıya aldı. Ama kimse Kanada'nın imdadına yetişmedi. Almanya bile, görece daha sınırlı ilişki yürütse de sessiz kaldı. İspanya'da da durum aynı. Kaşıkçı olayında Fransa, bütün müttefikler arasında en sessiz ülkelerden bir tanesi. Sözleşmeler var, diplomatik uyum konuları sözkonusu. Bütün bunlar, insan haklarından daha önce geliyor anlaşılan." “Türkiye Suudilerle açık bir çatışmaya girmez” Ankara'nın Suudi rejiminden açıklama istemesine de değinen Malbrunot, "Türkler baskıyı artırdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama istedi, konsolosluğa giriş-çıkış videosunu yayınladı. Ama Türkiye Suudi Arabistan ile açık bir çatışmaya gider mi? Sanmıyorum" dedi.