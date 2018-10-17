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Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Buna tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil" - "Bu meseleyi hukukun verdiği ölçüler içinde, şeffaf ve dünyaya açık yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz." - "Türkiye ilk dakikadan itibaren iki şeyi iyi bir meziyetle sergiledi; hukukun gereğini, ikincisi de soğukkanlılığı. Uluslararası sözleşmelere riayet etti, aynı zamanda da açık ve şeffaf adımlar attı." - "(Başkonsolosluk rezidansında arama) Ortak mutabakat sağlandığı andan itibaren bu adım da gerçekleşir." - "Bu sadece dünyanın takip ettiği mesele değil, bizim hukukumuzun da imtihanı aynı zamanda." - "(Kaşıkçı olayıyla ilgili ses kayıtları bulunduğu iddiası) Bunların hepsi yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır." - "Herkes soruşturmanın sonucunu beklesin. Bir soruşturmanın sonucunda gerek savcılık gerekse kolluk kuvvetleri bu konudaki araştırmanın sonucunu titizlikle ortaya koyarlar ve bütün dünyaya burada neyin olduğunu, ulaşabildilerse hangi delillere ulaştıklarını ortaya koyarlar. Bunun ötesinde bu meselede çok fazla söz tüketmek kanaatimce israftır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını "2 Ekim olayı" olarak nitelendirerek, konunun sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olmadığını belirtti.

AA Editör Masası'na konuk olan ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Soylu, gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, "Buna tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil." dedi.

Bu meseleyi hukukun verdiği ölçüler içinde, şeffaf ve dünyaya açık şekilde yönettiklerini ve yönetmeye de devam ettiklerini aktaran Soylu, "Türkiye ilk dakikadan itibaren iki şeyi iyi bir meziyetle sergiledi; hukukun gereğini, ikincisi de soğukkanlılığı. Uluslararası sözleşmelere riayet etti, aynı zamanda da açık ve şeffaf adımlar attı." bilgisini verdi.

Soylu, olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılığın, Başkonsolosluk rezidansında arama yapılmasına ilişkin aldığı kararı hatırlatarak, uluslar arası anlaşmalar gereği bunun ilgili ülkenin onayıyla mümkün olduğuna işaret etti.

Süleyman Soylu, "Bir kabul var ama başlamasına yönelik adımda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor. Bu izin daha önce verilmiş olsaydı belki tartışmalar hiç oluşmayacaktı. Ortak mutabakat sağlandığı andan itibaren bu adım da gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

- "Herkes soruşturmanın sonucunu beklesin"

Bakan Soylu, savcılığın talebine olumlu cevap verebilmenin ve bunu sağlayabilmenin Suudi Arabistan'ın onayıyla mümkün olduğunu, ilgili ülke bu onayı gösterdiği andan itibaren rezidansta da soruşturmaya yönelik adımların atılacağını bildirdi.

Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasının sadece dünyanın takip ettiği bir mesele olmadığının altını çizen Soylu, olayın aynı zamanda Türk hukukunun da imtihanı olduğunu söyledi.

Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda kişisel kanaatleri olduğunu ancak bunları söyleyebilme kabiliyetine sahip olmadığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Kanaatlerim kuvvetli ama bu, yargılamanın işidir. Bunların hepsi yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır. Herkes soruşturmanın sonucunu beklesin. Bir soruşturmanın sonucunda gerek savcılık gerekse kolluk kuvvetleri bu konudaki araştırmanın sonucunu titizlikle ortaya koyarlar ve bütün dünyaya burada neyin olduğunu, ulaşabildilerse hangi delillere ulaştıklarını ortaya koyarlar. Bunun ötesinde bu meselede çok fazla söz tüketmek kanaatimce israftır."

Bakan Soylu, "ABD'nin Kaşıkçı olayını 'Suud'un hamisi' olarak sahiplendiği" iddiasına dair de "Beyan farklılıklarından aslında böyle bir çizgiye de girilemeyeceği apaçık ortadadır. Üç gün önce başka, üç gün sonra başka bir şey. Dünya kamuoyuna söyleyebileceğim en diri cümle şudur; herkes soruşturmanın sonucunu beklesin." değerlendirmesinde bulundu.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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