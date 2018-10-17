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Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 12:09 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: - "(Suudi Arabistan Başkonsolosunun Türkiye'den ayrılması) Konsoloslara, hunharca hislerini tatmin etmek üzere, cinayet işlemek için diplomatik yargı muafiyeti tanınmış değil"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması sonrası Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin "diplomatik dokunulmazlık" statüsünü kullanarak Türkiye'den ayrılmasına ilişkin, "Konsoloslara, hunharca hislerini tatmin etmek üzere, cinayet işlemek için diplomatik yargı muafiyeti tanınmış değil." dedi.

Tanal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Cemal Kaşıkçı'nın planlı, programlı ve tasarlanmış bir cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Adalet Bakanlığı ve yetkililerin konuyla ilgili açıklama yapmadığını savunan Tanal, bir gazetede yayımlanan haberi basın mensuplarına göstererek, "Bu belge ve bilgiler, gazeteye servis edilmeden önce demek ki yetkililerin elinde vardı. Peki, neden tedbir almadılar?" diye sordu.

Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin "diplomatik dokunulmazlık" statüsünü kullanarak Türkiye'den ayrıldığını anımsatan Tanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası ceza hukukunda, diplomatik dokunulmazlığın ana gerekçesi, konsolosların rahat görev yapmalarını sağlamaktır. Yoksa konsoloslara, görev dışında, hunharca hislerini tatmin etmek üzere, insanları öldürmek, cinayet işlemek için böyle bir diplomatik yargı muafiyeti tanınmış değil. Hiçbir hak, yaşam hakkı üzerinde değildir. Yaşam hakkı birinci haktır, en üstün haktır. Seyahat hakkı, yaşam hakkı üzerinde bir hak değildir. Bakanların açıklaması, ne kadar bu konuyu adeta görmemezlikten gelmenin bir açıklamasıdır. Aslında iktidar, Suudi ile ilişkileri bozmak ve Suudilere yüklenmek istemiyor. Burada, bilerek ve isteyerek yol verildi. "

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve diğer yetkililerin istifa etmesi gerektiğini savunan Tanal, bu suçun organize şekilde işlendiğini öne sürdü.

Mahmut Tanal, "Bunların hepsinin bir an önce gözaltına alınması lazım. Aksi takdirde, devletimize hak etmediği bir kara leke sürülecek. Bunu kabul etmiyorum, bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti hak etmiyor. Bu bizim itibarımızı sarsan bir hadisedir. Bunun takipçisi olacağız ve yasal müracaatlarımızı da yapacağız." diye konuştu.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

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