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Gazeteci kayınpederini öldüren sanığa 37 yıl 6 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 12:26 | Son Güncelleme

Gazeteci Kadir Demirel’in damadı tarafından öldürülmesine ilişkin dava, bozma kararının yeniden karara bağlandı.

Gazeteci kayınpederini öldüren sanığa 37 yıl 6 ay hapis

Gazeteci Kadir Demirel’in damadı tarafından öldürülmesine ilişkin dava, bozma kararının yeniden karara bağlandı. İlk kararında direnen mahkeme katil zanlısı sanığı yeninden 37 yıl 6 ay hapse çarptırdı.
Başakşehir’de 29 Mayıs 2017’de kayınpederi Kadir Demirel’i bıçaklayarak öldüren, eşi Esma Karanfil’i ise ağır yaralayan Cemil Karanfil, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.
Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti başkanı istinaf mahkemesinin bozma ilamını okudu. İstinaf mahkemesinin dosyayı ‘eşini tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yapılan yargılama sürecinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu suçtan zarar gören olduğu ve bu sıfat ile duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden yargılamaya devam edilmesinden dolayı bozulduğunu aktardı. Mahkeme başkanı ayrıca bozma kararında sanık Cemil Karanfil’in ‘eşini kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasının eksik olduğunun sanığın daha fazla ceza alması gerektiğinin aktarıldığını okudu.
Bozma kararının okunmasının ardından beyanda bulunan müşteki avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise mütalaasını tekrar ettiğini söyleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Söz verilen sanık ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek eşini öldürmek gibi bir kastı olmadığını savundu.
Tarafların dinlenilmesinin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından bozma ilamıyla duruşma tarihini bildiri şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatına davetiye çıkarıldığını anımsatan mahkeme, ancak bakanlık avukatının duruşmaya gelmediğini tutanağa geçirerek hükmünü açıkladı.
Mahkeme heyeti sanık Cemil Karanfil’in ‘kasten adam öldürme’ suçundan önce müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme sanığın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Cemil Karanfil’in eşini yaralamasına ilişkin ise mahkeme ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Cemil Karanfil toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olayın Geçmişi
Cemil Karanfil 9 yıllık evli olduğu ve aralarında anlaşmazlık olduğu eşinin ailesiyle 29 Mayıs 2017’de görüşürken çıkan tartışmada, kayın pederi gazeteci Kadir Demirel ile eşi Esma Karanfil’i de bıçaklamıştı. Olayda Kadir Demirel hayatını kaybederken Esma Karanfil ağır şekilde yaralanmıştı.
Olayın ardından kaçan 106 gün sonra İzmir’de yakalanan zanlı Cemil Karanfil yapılan ilk yargılamada ‘kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıl, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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