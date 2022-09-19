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Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! Emrah Topal hakkında istenen ceza belli oldu

19.09.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir televizyon programında gazeteci Latif Şimşek'i darp ettiği iddiasıyla tutuklanan Emrah Topal hakkında istenen ceza belli oldu. Hazırlanan iddianamede Topal hakkında "Basit yaralama", "Alenen hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! Emrah Topal hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Ağustos 2022 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan "Gündeme Dair" programında konuk olan gazeteci Latif Şimşek ve milletvekili Cemal Enginyurt'un arasında tartışma yaşandığı, diğer konukların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada Emrah Topal'ın Latif Şimşek'i yumruk ve tokat atmak suretiyle darp ettiği belirtildi. Şüpheli Topal'ın, Latif Şimşek'e sinkaflı küfür de ettiği belirtilen iddianamede, olay anına ait kamera görüntülerine göre şüphelinin şikayetçiyi ensesinden kendisine doğru çekerek, sağ eliyle yumruk attığı, yüzüne tokat attığı ve vurmaya devam etmek istediği, ancak diğer şahısların araya girdikleri kaydedildi. Adli Tıp raporunda şikayetçinin olay nedeniyle meydana gelen yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu ifade edildi.

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"ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM"

Şüpheli Emrah Topal'ın ifadesinde, olay anında aşırı tahrik edildiği ve öfkesine yenik düştüğü için şikayetçiye fiziki müdahalede bulunduğunu söylediğine yer verildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine şüpheli Emrah Topal hakkında "Basit Yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Enginyurt darp
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