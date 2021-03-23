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Gazeteci Levent Gültekin'e TV programı öncesinde saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

23.03.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Levent Gültekin'e, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cevizlik Mahallesi'nde 8 Mart'ta programa katılacağı televizyon kanalına gitmeye çalışan Levent Gültekin'e bir grubun saldırması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan zanlılar emniyete götürülürken, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Son Dakika: Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıSon Dakika: Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Levent Gültekin 8 Mart'ta televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğramıştı. Olaydan sonra televizyon programına katılan Gültekin, ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisine saldıran kişiler hakkında şikayette bulunmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. (AA)


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