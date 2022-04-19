HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gazeteci Lindsey Tyler Snell'in sinsi planı ortaya çıktı! Türk ve Azerbaycanlı askerleri hedef almış

Gazeteci Lindsey Tyler Snell'in sinsi planı ortaya çıktı! Türk ve Azerbaycanlı askerleri hedef almış

19.04.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in sosyal medya üzerinden Türk vatandaşlarından bilgi sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Snell'in hedef aldığı kişiler arasında Türk askerlerinin de olduğu belirlendi. Almanya'da yaşayan gazetecinin, askeri personele cinsel içerikli mesajlar da attığı tespit edildi.

Gazeteci Lindsey Tyler Snell'in sinsi planı ortaya çıktı! Türk ve Azerbaycanlı askerleri hedef almış

Daha önce Türkiye'de tutuklanıp sınır dışı edilen Lindsey Tyler Snell'in Türkiye'nin askeri harekatlarına ve savunma sanayisine ilişkin bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi. Sosyal medyadan vatandaşları tuzağına düşürüp bilgi almaya çalışan Snell, aralarında Türk ve Azerbaycanlı askerlerin de olduğu personele cinsel içerikli mesajlar da atmış.

e8695754a518f807d90fd3ae1356ba1e

ABD'li gazeteci Lindsey Tyler Snell'in, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden askeri personelle iletişim kurup, Türkiye'nin askeri operasyonları hakkında bilgi derlemeye çalıştığı belirlendi. Snell'in, 'Tinder' gibi sosyal çöpçatanlık uygulamalarıyla da iletişime geçtiği askeri personelle cinsel içerikli sohbetlerde bulunup, video ile fotoğraf paylaştığı tespit edildi.

AZERİ ASKERLER DE HEDEFİNDE

Snell'in, sosyal medya hesapları üzerinden yurt dışında görevli askeri personeli ve Azeri askerleri de hedef aldığı, ağına düşürdüğü kişilerden Türkiye’nin operasyonları ile askeri varlığı hakkında detay bilgi edinmeye çalıştığı anlaşıldı. Snell'in ayrıca 2'nci Karabağ Savaşı'nda Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu, Ermenistan'la iş birliği içinde Türkiye aleyhtarı yayınlar gerçekleştirdiği belirlendi.

c8703c2ddebffc75739dcca8d0734dd3

2016'DA YAKALANIP SINIR DIŞI EDİLMİŞ

Öte yandan Snell'in Ağustos 2016'da Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girerken yakalandığı, 'askeri yasak bölgeyi ihlal ve casusluk' suçlamasıyla 2016 yılının Ağustos-Ekim ayları arasında tutuklu kalmasının ardından sınır dışı edildiği öğrenildi. Hakkında 'G-87' tahdit koduyla Türkiye’ye giriş yasağı bulunan ABD uyruklu Lindsey Tyler Snell'in sosyal medya üzerinden PKK/YPG ile FETÖ ile etkileşim halinde olduğu, ayrıca FETÖ bağlantılı 'The Investigative Journal' internet sitesi yazarlarından olduğu bildirildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden'a 'Paskalya tavşanı' şoku! Neye uğradığını şaşırdı, hızla uzaklaştıBiden'a 'Paskalya tavşanı' şoku! Neye uğradığını şaşırdı, hızla uzaklaştı
Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke olduÇöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu
PKK'nın inine girildi! Hedefte bu 8 terörist var...PKK'nın inine girildi! Hedefte bu 8 terörist var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
tutuklanmamış.sınır dışı edilmiş öylemi.ya ne haldeyiz gerçekten.

En Çok Okunan Haberler

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler ve...

Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler ve...

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gördüklerine inanamadı! “Böyle morarmamalısın”

Gördüklerine inanamadı! “Böyle morarmamalısın”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.