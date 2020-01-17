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  4. Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor

Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

Türkiye'de, 'gazeteci' denilince akla gelen isimlerin başında gelen gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor...

Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor

Birand için Anadoluhisarı Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlenecek. Törene Birand’ın eşi Cemre, oğlu Umur, gelini Caterina ve torunları Umberto Ali ve Bianca Leyla başta olmak üzere gazeteci arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katılacak. Anma töreni saat 12.00’de başlayacak.

DÜNYA LİDERLERİ BİRAND'IN KONUĞU OLDU

Gazetecilik mesleğine 1964 senesinde Milliyet gazetesinde başladı. 1972’de Milliyet gazetesi Avrupa editörü oldu ve Brüksel bürosunu kurdu. 1984 yılında Milliyet Moskova bürosunun kuruluşunu da Birand üstlendi. Sabah gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Birand, 1985’te TRT’de başlayan ve sonra Show TV’de devam eden 32. Gün programıyla izleyicileri ekrana bağladı. Bağımsızlık ve liberal bakış açısıyla tanınan 32. Gün programında birçok Türk politikacısının yanı sıra dünya liderlerinden François Mitterrand, Jacques Chirac, Saddam Hüseyin, Mihail Gorbaçov, Boris Yeltsin, Vladimir Putin, Yaser Arafat, Helmut Kohl, Gerhard Schröder ve Margaret Thatcher gibi önemli isimleri konuk etti. 1992-1995 seneleri arası Show TV ana haber bülteni sunuculuğu
görevini üstlendi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumları anlatan ve Türk siyasetini içeren birçok kitap yayınladı. Türk ordusunun yapısı, 12 Eylül askeri darbesi, 1974 Kıbrıs çıkarması ve Türk-Yunan ilişkisini anlatan kitapları İngilizce, Almanca ve Yunancaya çevrildi. Evli ve bir çocuk babası olan Birand, iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyordu. TV programcısı ve yazar olarak ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi olan Birand, Fransız “Chevalier de L’Ordre National de Merite” unvanına sahipti.

"BEST OF BİRAND" YAYINI YAPILACAK

Mehmet Ali Birand’ın adeta Türk basın tarihi niteliğindeki kariyeri, unutulmaz haberleri ve Yaser Arafat’tan, Saddam Hüseyin’e, Margaret Tahtcher’dan, Mihail Gorbacov’a sayısız efsane röportaj. Oğlu Umur Birand’ın hazırlayıp sunduğu “BEST OF BİRAND”, bu akşam saat 21:00’de NR1 TV ve NR1Türk TV ortak yayınında. Büyük ustaya saygıyla…

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