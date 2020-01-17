Gazeteci Mehmet Ali Birand, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor

Birand için Anadoluhisarı Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlenecek. Törene Birand’ın eşi Cemre, oğlu Umur, gelini Caterina ve torunları Umberto Ali ve Bianca Leyla başta olmak üzere gazeteci arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katılacak. Anma töreni saat 12.00’de başlayacak.

DÜNYA LİDERLERİ BİRAND'IN KONUĞU OLDU

Gazetecilik mesleğine 1964 senesinde Milliyet gazetesinde başladı. 1972’de Milliyet gazetesi Avrupa editörü oldu ve Brüksel bürosunu kurdu. 1984 yılında Milliyet Moskova bürosunun kuruluşunu da Birand üstlendi. Sabah gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Birand, 1985’te TRT’de başlayan ve sonra Show TV’de devam eden 32. Gün programıyla izleyicileri ekrana bağladı. Bağımsızlık ve liberal bakış açısıyla tanınan 32. Gün programında birçok Türk politikacısının yanı sıra dünya liderlerinden François Mitterrand, Jacques Chirac, Saddam Hüseyin, Mihail Gorbaçov, Boris Yeltsin, Vladimir Putin, Yaser Arafat, Helmut Kohl, Gerhard Schröder ve Margaret Thatcher gibi önemli isimleri konuk etti. 1992-1995 seneleri arası Show TV ana haber bülteni sunuculuğu

görevini üstlendi.