Gazeteci Melis Alphan beraat etti

Alphan'ın 7,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.Gazeteci Melis Alphan'ın, 2015'te sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Melis Alphan ve avukatları hazır bulundu. Mütalaaya karşı savunma yapan Melis Alphan, "Yazılı olarak savunmamı vermiştim. Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum" dedi.

Avukat Ali Deniz Ceylan, "Bu bir sosyal medya paylaşımıdır. Ortada şiddeti tahrik edecek ya da tehlike oluşturacak bir durum yoktur. Bu davanın hiç açılmaması, bu iddianamenin de hiç hazırlanmaması gerekiyordu. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.

Paylaşımın yapıldığı tarihin "barış süreci" dönemine denk geldiğini belirten Avukat Tolga Güvercin, "Bir bayram alanından paylaşılan fotoğraf paylaşmak suç değildir. Müvekkilim bir fotoğraf paylaştı ve yedi yıl hapisle karşı karşıya kaldı" diyerek beraat talep etti.

Son sözü sorulan sanık Alphan, "Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Melis Alphan'ın beraatine karar verdi.