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Gazeteci Melis Alphan beraat etti

21.05.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Melis Alphan sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Alphan'ın 7,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.Gazeteci Melis Alphan'ın, 2015'te sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Melis Alphan ve avukatları hazır bulundu. Mütalaaya karşı savunma yapan Melis Alphan, "Yazılı olarak savunmamı vermiştim. Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum" dedi.

Avukat Ali Deniz Ceylan, "Bu bir sosyal medya paylaşımıdır. Ortada şiddeti tahrik edecek ya da tehlike oluşturacak bir durum yoktur. Bu davanın hiç açılmaması, bu iddianamenin de hiç hazırlanmaması gerekiyordu. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.

Paylaşımın yapıldığı tarihin "barış süreci" dönemine denk geldiğini belirten Avukat Tolga Güvercin, "Bir bayram alanından paylaşılan fotoğraf paylaşmak suç değildir. Müvekkilim bir fotoğraf paylaştı ve yedi yıl hapisle karşı karşıya kaldı" diyerek beraat talep etti.

Son sözü sorulan sanık Alphan, "Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Melis Alphan'ın beraatine karar verdi.

Duruşma sonrasında açıklamada bulunan Melis Alphan "Beraat ile sonuçlandı. Zaten bu sonucu bekliyorduk. Başka türlü olması hiç bir şekilde adalete sığmazdı. Dolayısıyla olması gereken oldu, çokta uzatmadan. Çok mutluyum" dedi.

Melis Alphan daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, beraat ettiğini duyurdu.

Alphan'ın mesajı şöyle:

"Beraat ettim. Çok mutluyum. Yanımda olan can arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, destek olan herkese çok teşekkür ederim."

Alphan 21 Mart 2015’te Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanıyordu. Davaya gerekçe olan görselde PKK flaması ve Abdullah Öcalan'ın posterlerinin görüldüğü, paylaşımda ayrıca "Newroz Piroz Be (Nevruz kutlu olsun)" yorumu yapıldığı ifade edilmişti. Alphan bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

DHA/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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