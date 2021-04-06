Gazeteci Melis Alphan hakim karşısında

Gazeteci Melis Alphan, 21 Mart 2015’te Nevruz kutlamaları esnasında yapmış olduğu paylaşım nedeniyle 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Gazeteci Melis Alphan’ın, 2015 yılında sosyal medya hesabından terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görseli ‘Newroz Piroz Be (Nevruz Kutlu olsun)’ yazılı yorum ile paylaştığı gerekçesiyle, ‘Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Melis Alphan ile avukatları hazır bulundu.

“Bir fotoğraf paylaştım diye hakkımda dava açılıyor”

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Melis Alphan, “Tüm televizyon kanallarında yayınlanan kutlamadan bir kare paylaştım. Orada bile değildim. Bana yönelik suçlamalar arkadaki insanların tuttuğu bayrak ve flamalardır. Bir fotoğraf paylaştım diye hakkımda dava açılıyor. Herhangi bir terör bağlantım var mı? Hakkımda suç oluşturuluyor. Ben bu suçlamaları işlemedim. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.