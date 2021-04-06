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Gazeteci Melis Alphan hakim karşısında

06.04.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Melis Alphan, 21 Mart 2015’te Nevruz kutlamaları esnasında yapmış olduğu paylaşım nedeniyle 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.Gazeteci Melis Alphan’ın, 2015 yılında sosyal medya hesabından terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görseli ‘Newroz Piroz Be (Nevruz Kutlu olsun)’ yazılı yorum ile paylaştığı gerekçesiyle, ‘Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

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Gazeteci Melis Alphan, 21 Mart 2015’te Nevruz kutlamaları esnasında yapmış olduğu paylaşım nedeniyle 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.
Gazeteci Melis Alphan’ın, 2015 yılında sosyal medya hesabından terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görseli ‘Newroz Piroz Be (Nevruz Kutlu olsun)’ yazılı yorum ile paylaştığı gerekçesiyle, ‘Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Melis Alphan ile avukatları hazır bulundu.

“Bir fotoğraf paylaştım diye hakkımda dava açılıyor”
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Melis Alphan, “Tüm televizyon kanallarında yayınlanan kutlamadan bir kare paylaştım. Orada bile değildim. Bana yönelik suçlamalar arkadaki insanların tuttuğu bayrak ve flamalardır. Bir fotoğraf paylaştım diye hakkımda dava açılıyor. Herhangi bir terör bağlantım var mı? Hakkımda suç oluşturuluyor. Ben bu suçlamaları işlemedim. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mütalaa açıklandı
Davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Melis Alphan’ın, ‘Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.
Sanık Alphan ile avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Melis Alphan’ın 21 Mart 2015’te sosyal medya hesabında, PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görselin üzerine ‘Newroz Piroz Be (Nevruz Kutlu olsun)’ yazılı yorumu paylaştığının tespit edildiği anlatıldı.
Şüphelinin iddianamede yer alan savunmasında, hesabın kendisine ait olduğunu, suça konu fotoğrafta bulunan Abdullah Öcalan resimlerini ve YPG terör örgütü bayrak ve flamalarını fark etmediğini, görselin 2015 yılındaki Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çekilmiş ve sosyal medya ortamlarında ve haber ajanslarında paylaşılmış bir görsel olduğunu, fotoğrafı paylaşmasındaki amacının nevruz kutlamalarına dair bir kareyi sosyal medyada göstermek olduğunu, terör örgütü ile iltisak ve irtibatının bulunmadığını söylediği kaydedildi.
İddianamede, şüphelinin ‘Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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