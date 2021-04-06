Gazeteci Melis Alphan için istenen ceza belli oldu

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Melis Alphan ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinde gazeteci ve yazar olduğunu bildiren sanık Alphan, aylık gelirini ortalama 24 bin lira olarak beyan etti.

Sanık Alphan, tüm televizyon kanallarında yayınlanan kutlamadan bir kare paylaştığını söyleyerek, "Ben orada bile değildim. Yöneltilen suçlama, fotoğraftaki insanların tuttuğu bayrak ve flamadır. Bir fotoğraf paylaştım diye hakkımda dava açılıyor. Herhangi bir örgütle bağlantım var mı? Beraatimi istiyorum." dedi.

Savunmanın ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, sanık Alphan'ın "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Melis Alphan'ın 21 Mart 2015 tarihinde PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görselin üzerine "Newroz Piroz Be (Nevruz kutlu olsun)" yazılı yorumu paylaştığı belirtiliyor.