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Gazeteci Melis Alphan için istenen ceza belli oldu

06.04.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Melis Alphan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı Nevruz paylaşımına ilişkin, "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 7,5 yıla kadar hapsini istedi.

Gazeteci Melis Alphan için istenen ceza belli oldu

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Melis Alphan ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinde gazeteci ve yazar olduğunu bildiren sanık Alphan, aylık gelirini ortalama 24 bin lira olarak beyan etti.

Sanık Alphan, tüm televizyon kanallarında yayınlanan kutlamadan bir kare paylaştığını söyleyerek, "Ben orada bile değildim. Yöneltilen suçlama, fotoğraftaki insanların tuttuğu bayrak ve flamadır. Bir fotoğraf paylaştım diye hakkımda dava açılıyor. Herhangi bir örgütle bağlantım var mı? Beraatimi istiyorum." dedi.

Savunmanın ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, sanık Alphan'ın "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Melis Alphan'ın 21 Mart 2015 tarihinde PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görselin üzerine "Newroz Piroz Be (Nevruz kutlu olsun)" yazılı yorumu paylaştığı belirtiliyor.

İddianamede, Alphan'ın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, hesabın kendisine ait olduğu, suça konu fotoğraftaki örgüt elebaşı ile bayrak ve flamaları fark etmediğini, görselin 2015 yılında Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çekildiğini, bu görselin sosyal medyada ve haber ajanslarında paylaşıldığını, Nevruz kutlamalarına dair bir kareyi sosyal medyada göstermek için söz konusu paylaşımı yaptığını ve terör örgütüyle irtibatının bulunmadığını beyan ettiği anlatılıyor.

Alphan'ın kendisine ait sosyal medya hesabından, silahlı terör örgütünü destekler mahiyette paylaşımlarda bulunmak ve terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandası yapmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, Alphan'ın "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

(AA)

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