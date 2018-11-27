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Gazeteci Mevlüt Yüksel’e 2 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 14:41 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi’ndeki kavganın ardından gözaltına alınan öğrencilerin kimliklerini sosyal medyada yayınlayan gazeteci Mevlüt Yüksel, yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteci Mevlüt Yüksel’e 2 yıl 6 ay hapis cezası

2017'nin Şubat ayında yaşanan bir gerginlik sonrası gözaltına alınan öğrencilerin kimliklerini sosyal medya hesabından yayınlayan Takvim gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel hapis cezasına çarptırıldı. İlerihaber'den Nazlı Eda Piyade'nin haberine göre Yüksel'e ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan iki yıl altı hapis cezası verildi.

YÜKSEL'DEN AÇIKLAMA

Yüksel kendini "Paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, onlar benim çocuğum yaşında" diyerek savundu.

‘CEZA ERTELENMEDİ'

İyi hal indirimi uygulanmayan Yüksel'in cezası iki yıldan az olmadığı için ertelenmedi.

Okulda geçen yıl ayında kavga çıkmış, bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı. Takvim gazetesi haber müdürü Mevlüt Yüksel de Twitter hesabından öğrencilerin kimliklerini yayınlamış, ardından paylaşımını silmişti.

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mevlüt yüksel İstanbul Üniversitesi

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