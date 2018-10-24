Gazeteci Mithat Bereket'in acı günü

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Mithat Bereket'in 86 yaşında hayatını kaybeden annesi Leman Bereket son yolculuğuna uğurlandı.

Leman Bereket için Beykoz'daki Kanlıca Mihrabat Tekke Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, gazeteci Mithat Bereket ve Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi olan kardeşi Özer Bereket ve aile yakınları ile Bereket'in bir dönem ders verdiği Kadir Has Üniversitesi'nden akademisyenlerle arkadaşları katıldı.

Cami avlusunda taziyeleri Mithat Bereket ile kardeşi Özer Bereket kabul etti.

Ayakta durmakta güçlük çeken Mithat Bereket'in cami avlusuna kadar yürüyerek geldiği, avluda beklediği esnada tekerlekli sandalyede oturduğu ve yakınları tarafından teselli edildiği görüldü.

Leman Bereket'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığ'nda toprağa verildi.

