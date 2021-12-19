Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan skandal hareket! Kamera kayıttayken ses teknisyenine tokat attı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir olduğu söylenen kişiye yayın sırasında tokat attığı ortaya çıktı.

Twitter hesabından bir video paylaşan gazeteci Talat Atilla, 17 Aralık'ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu Habertürk yayınında yaşananları aktardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Paylaşılan videoda Sarıkaya'nın yayın konuğu Şahin ile konuştuğu bu sırada yanına gelen bir kişinin kulaklık ile ses bağlantısını kontrol ettiği görüldü. O anlarda Sarıkaya'nın bir anda sinirlenip yanındaki kişiye tokat attığı kameraya yansıdı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Sarıkaya'nın hareketine tepki gösterdi.

SARIKAYA'DAN AÇIKLAMA

Muharrem Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" ifadelerini kullandı.

