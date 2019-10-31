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Gazeteci Mümtazer Türköne’nin hakaret davası yeniden karara bağlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başbakan olduğu dönemde hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne hakkında yeniden karar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başbakan olduğu dönemde hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne hakkında yeniden karar açıklandı. Mahkeme sanık Türköne’nin bin 740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
Zaman Gazetesi eski yazarı Mümtazer Türköne hakkında ‘Mecbur Olmasa Bu Kadar Kötü Olur mu?’ başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başbakan olduğu dönemde hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmış ve bu dava beraat kararı ile sonuçlanmıştı. Yargıtay tarafından bozulan kararın ardından yeniden görülmeye başlanılan davada Mümtazer Türköne hakkında mahkeme yeniden kararını açıkladı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada başka suçtan tutuklu sanık Mümtazer Türköne SEGBİS sistemi ile hazır edilirken taraf avukatları duruşmaya katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Türköne ‘Mecbur Olmasa Bu Kadar Kötü Olur mu?’ başlıklı yazısında kullandığı ‘nekrofil’ kelimesini hakaret amacıyla yazmadığını söyleyerek bu kasıt ile hareket ettiğine dair hiçbir delil olmadığını savundu.
Söz verilen sanık avukatı ise müvekkilinin savunmasına katılığını belirterek “İfade özgürlüğü kapsamında kalan müvekkilin yazısı dikkate alınarak beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Müşteki avukatı ise “Sanık savunmalarında aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Sanık kıvrak bir kaleme sahip olan bir yazardır. Kullandığı ifadeleri ne bağlamda kullandığını çok iyi bilmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.
Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından kararını açıkladı.
Hakim sanık Mümtazer Türköne’nin ‘hakaret’ suçundan bin 740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Verilen ceza ertelenmedi.

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