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Gazeteci Murat Ağırel hakkında yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 10:10 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Murat Ağırel hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

Gazeteci Murat Ağırel hakkında yakalama kararı

Libya’da şehit düşen MİT görevlisinin cenaze töreninin görüntülerini yayınladığı için 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Murat Ağırel için, yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, sosyel medya hesabından bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

Hakkımda yakalama kararı çıkarılmış. Yolda olduğumdan evde bulamamışlar. Eski kayınvalidemin evi basılmış, eski kayınbiraderimin ifadesi alınmış. Telefonla çağrıldığımda gideceğimin bilinmesine rağmen gecenin köründe evimin basılmasını takdirlerinize sunuyorum.

Gazeteci Murat Ağırel hakkında yakalama kararı

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