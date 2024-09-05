Gazeteci Murat Ağırel, 'öldürülmem için ihale açılmış' diyerek paylaşmıştı! Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Videodaki 2 kişi yakalandı

Gazeteci Murat Ağırel, yüzü maskeli bir şahıs tarafından yayınlanan ve kendisine de gönderilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu videoda konuşan maskeli kişi, Murat Ağırel'in öldürülmesi için 'ihale' açıldığını ve 'botokslu başkan' olarak isimlendirdiği bu kişinin Ağırel'i öldürmek için faaliyete geçtiğini anlatmıştı.

“HER GÜN EVİMİN ÖNÜNDE GÖZETLENİYORUM”

Bu tehdidin kendisi için ilk olmadığını belirten Ağırel, " Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor” demişti.

Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum.



Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve… pic.twitter.com/2KuFdwPnDV — Murat AĞIREL (@muratagirel) September 3, 2024

EMNİYET AÇIKLADI: GÖZALTINA ALINDILAR

Ağırel'in paylaşımının ardından harekete geçen polis ekipleri videolardaki kişileri gözaltına aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan ve organize suç örgütü lideri Mahsun Kuruçay'ın gazeteci Murat Ağırel'e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntüler ile ilgili İstihbarat Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda, videolarda bulunan maskeli şahsın O.Ö., videoları kayda alan şahsın ise Y.K. olduğu tespit edilmiştir.

04.09.2024 tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheli şahıslar İzmir'deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 4 adet cep telefonu ve 1 adet tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan, Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir."

"GÖREVİNİ HAKKIYLA YAPAN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE TEŞEKKÜRLER"

Gazeteci Murat Ağırel de yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek "Benim öldürülme ihalemin yapıldığı anlatılan videodaki şahıs ve videoyu çeken şahıs ile ilgili Emniyet Teşkilatımız bir açıklama yaptı. Açıklamada şahısların gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca gözaltına alınan kişilerin toplamda 14 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. Umuyorum ki şimdi sıra Ankara'da benim için infaz emrini veren kişide. Görevini hakkıyla yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkürler."