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Gazeteci Müyesser Yıldız tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 16:53 | Son Güncelleme

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında “devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan açılan davanın ilk celsesi görüldü.

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Astsubay Erdal Baran hakkında “devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan açılan davanın ilk celsesi görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yıldız’ın tahliyesine karar verdi.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Astsubay Erdal Baran, tutuksuz sanık TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve sanık avukatları katıldı. Bazı CHP’li milletvekilleri ile çok sayıda kişi de duruşmayı izledi. Duruşmada ilk savunmayı gazeteciler Yıldız ve Dükel’e gizli askeri bilgileri verdiği iddia edilen sanık Erdal Baran yaptı. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek savunmasına başlayan Baran, “Ben ikmal astsubayıyım. Gizlilik derecedeki evrakları hiç görmedim. Görevim gereği bu tür yazıları görme imkanım yoktur. 2015’de açığa alınmıştım. Sanıklarla bu açığa alındığım sürede tanıştım” diye konuştu.

Yıldız için tahliye kararı
Sanık İsmail Dükel’in savunması ve cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu sanık Yıldız’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme, diğer tutuklu sanık Baran’ın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 6 Ocak 2021’ye ertelendi.

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