Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı

Avukat: İki haber kanıt gösterildi

Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı’nın, tutuklama kararının ardından Yıldız’a isnat edilen suçlamaya kanıt olarak iki haberinin gösterildiğini açıkladı. Odatv'ye konuşan Tokatlı, söz konusu iki haberin "Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar" ve "Libya'ya hangi komutan gitti... Yerine kim geldi" başlıklı haberler olduğunu belirtti. Avukat Tokatlı, "soruşturmanın arkasında FETÖ organizasyonu olduğunu" dile getirerek, "soruşturmanın temel amacının da Müyesser Yıldız'ın dijital arşivlerine ulaşmak" olduğunu ifade etti.

DW / SSB, ET

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