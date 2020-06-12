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Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı

12.06.2020 10:50 | Son Güncelleme

Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tutuklandı.

Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı

TELE1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel ise serbest bırakıldı.8 Haziran tarihinde göz altına alınan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın tutuklandığı bildirildi. Odatv Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile asker E.B.‘nin tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini, hakimlik sorgusunun ardından Müyesser Yıldız ve aynı kapsamda gözaltına alınan E.B.‘nin tutuklandığını, İsmail Dükel‘in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını duyurdu.

Avukat Ertuğrul Cem Cihan da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Yıldız'ın tutuklandığını, Yıldız ile aynı gün gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in serbest bırakıldığını belirtti.

Odatv, Müyesser Yıldız'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurmuş ve Yıldız'ın evinde arama yapan polisin, evdeki bütün dijital verilere el koyduğunu bildirmişti. Yıldız ve E.B., hakkında "kuvvetli suç şüphesi bulunması, delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesi" nedeniyle tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Avukat: İki haber kanıt gösterildi

Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı’nın, tutuklama kararının ardından Yıldız’a isnat edilen suçlamaya kanıt olarak iki haberinin gösterildiğini açıkladı. Odatv'ye konuşan Tokatlı, söz konusu iki haberin "Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar" ve "Libya'ya hangi komutan gitti... Yerine kim geldi" başlıklı haberler olduğunu belirtti. Avukat Tokatlı, "soruşturmanın arkasında FETÖ organizasyonu olduğunu" dile getirerek, "soruşturmanın temel amacının da Müyesser Yıldız'ın dijital arşivlerine ulaşmak" olduğunu ifade etti.

DW / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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